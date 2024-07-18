Артериосклероз нижних конечностей – это заболевание, при котором артерии ног сужаются из-за накопления холестериновых бляшек. Это приводит к ухудшению кровоснабжения тканей. Вовремя распознать проблему крайне важно, так как без лечения она может привести к серьезным осложнениям.

Существует ряд признаков, которые могут указывать на наличие артериосклероза ног.

Наиболее характерным симптомом является перемежающаяся хромота – появление боли, судорог или чувства усталости в ногах при ходьбе, которые проходят в состоянии покоя. Обычно эти ощущения возникают в икрах.

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Кроме того, могут наблюдаться изменения цвета кожи на ногах - она может стать бледной или синюшной. Пациенты часто отмечают, что их ноги холоднее на ощупь по сравнению с другими частями тела.

Подробнее об остальных симптомах рассказал в своем видео врач Сергей Длин.