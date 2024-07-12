Завтрак считается самым важным приемом пищи дня, но некоторые популярные продукты могут нанести больше вреда, чем пользы. Врач Сергей Длин назвал три категории продуктов, от которых лучше воздержаться утром.

Продукты из переработанного мяса, такие как колбасы, сосиски и бекон, часто являются неотъемлемой частью традиционных завтраков. Однако они содержат большое количество насыщенных жиров, соли и консервантов. Регулярное употребление этих продуктов может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Могут ли помидоры вредить здоровью

Хлопья кажутся удобным и быстрым завтраком. Но большинство из них содержит большое количество сахара и мало клетчатки. Такой завтрак вызывает резкий скачок уровня глюкозы в крови, за которым следует быстрое снижение. Это может привести к чувству голода вскоре после еды и нестабильному уровню энергии в течение дня.

Подробнее об этом смотрите в видео.