Помидоры являются одним из самых популярных овощей в мире, и не зря. Эти сочные красные плоды богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые приносят огромную пользу организму.

Прежде всего, помидоры - отличный источник витамина C, который укрепляет иммунную систему и способствует выработке коллагена. Они также содержат ликопин – мощный антиоксидант, который может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Кроме того, в помидорах есть витамины группы B, калий и фолиевая кислота, необходимые для нормального функционирования организма.

Какие продукты вредны для мозга

Однако, несмотря на многочисленные полезные свойства, некоторым людям стоит быть осторожными с употреблением помидоров.

Люди с повышенной кислотностью желудка или гастритом могут испытывать дискомфорт из-за высокого содержания кислоты в помидорах. Также те, кто страдает от подагры, должны ограничить потребление помидоров, так как они содержат пурины, которые могут провоцировать обострение заболевания.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.