Наш мозг – сложный и чувствительный орган, на работу которого сильно влияет то, что мы едим. Некоторые продукты могут оказывать негативное воздействие на когнитивные функции и здоровье мозга в целом.

Избыток соли в рационе может привести к повышению артериального давления, что нарушает кровоснабжение мозга. Это, в свою очередь, может увеличить риск инсульта и ухудшить память и способность к обучению. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить потребление соли до 5 граммов в день.

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Алкоголь – еще один враг здорового мозга. Даже умеренное употребление алкоголя может привести к повреждению нейронов и нарушению связей между ними. Регулярное употребление спиртных напитков повышает риск развития деменции и других неврологических расстройств.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.