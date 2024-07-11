Чем опасны гель-лак и акриловые ногти

Гель-лак и акриловые ногти пользуются огромной популярностью. Но знаете ли вы, какими неприятными последствиями может обернуться их применение? Об этом рассказали эксперты.

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Клей для ногтей, используемый для прикрепления акрила к натуральному ногтю, обычно состоит из спирта, цианоакрилата и фотосвязанного метакрилата с добавлением формальдегида, который является известным канцерогеном. Химические вещества в клеях для ногтей могут вызывать раздражение кожи и дерматит.

Также широко распространены ожоги и псевдопсориаз ногтей, когда под ногтевой пластиной начинает расти дополнительный слой кожи – гиперкератоз. Он напоминает красный и корковатый вид псориаза.

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В некоторых случаях аллергия бывает настолько сильной, что приводит к отслоению ногтей или их частей. Некоторые любители бьюти-услуг страдают от периферической нейропатии — покалывания или онемения пальцев.

Что касается рака кожи, то, по мнению некоторые специалистов, лампа для маникюра способна сыграть в его развитии определенную роль. Тыльная сторона рук является одной из самых устойчивых к ультрафиолету частей тела, поэтому рекомендуется наносить на них солнцезащитной крем перед походом в салон красоты.

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