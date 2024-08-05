Что такое перекрестная аллергия и как от нее избавиться

Иногда бывает, что человек с аллергией на цветение растение внезапно понимает, что больше не может есть дыни, яблоки или другие овощи и фрукты. Это явление называется перекрестная пищевая аллергия, и она может развиться из-за той аллергии, которая уже была. Как избежать перекрестной аллергии, и на какие продукты она бывает, рассказала аллерголог, эксперт телеканала «Доктор» Ольга Белянкина.

По словам эксперта, перекрестная аллергия возникает только у людей, у которых уже есть аллергия на цветение.

Аллергия всегда вторична. Сначала идет цветение, потом перекрекрестная или пищевая. Организм реагирует на фрукты и овощи, с которыми происходит перекрестное опыление Ольга Белянкина Аллерголог

Распознать перекрестную аллергию легко — для нее характерны зуд во рту, покалывание языка, иногда даже отек губ. Самый частый пример — береза-яблоко.

У человека несколько лет была аллергия на цветение. И вдруг он ест яблоко, и понимает, что зуд во рту появился. Дело в том, что у растений есть сходные молекулы. Иммунная система думает, что это береза, а это яблоко. Как правило, симптомы не опасны, но бывают исключения. У каждого сезона свои аллергены. К примеру, в апреле-мае — все косточковые фрукты, то есть яблоки, вишни, абрикосы и другие, а также морковь, сельдерей и орехи. Ольга Белянкина Аллерголог

Как предотвратить перекрестную аллергию? К сожалению, если у человека уже есть аллергия на цветение, всегда есть шанс, что появится и перекрестная.

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Перекрестной аллергии нельзя избежать. Но есть предикторы, отвечающее за ее развитие. Прежде всего, это длительность течения поллиноза. Обычно у таких пациентов крапивница длится не один год, причем они не проводят АСИТ-терапию Кроме того, чем тяжелее базовая аллергия, тем больше вероятность, что разовьется перекрестная пищевая. По словам Белянкиной, это также зависит от состава молекул аллергена.

А вот облегчить перекрестную аллергию можно, причем без лекарств. Реакция происходит обычно на свежие продукты, аллергены разрушаются при термической обработке. Если есть перекрестная аллергия на яблоки, на шарлотку у вас не должно быть реакции», — добавила аллерголог.