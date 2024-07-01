Аллергия в период цветения: как пережить сезон без слез и соплей
Весна – прекрасное время пробуждения природы, но для многих людей цветение становится настоящим испытанием. Аллергия на пыльцу растений (поллиноз) способна превратить теплые месяцы в каторгу. В беседе с "Рамблером" Павел Раменский и Ксения Рябова рассказали, как облегчить состояние.
Раменский напомнил, что к числу распространненых симптомов поллиноза относятся заложенность носа, зуд в носу и глазах, чихания, затрудненное дыхание, слезотечение и кашель. Первым шагом на пути решения проблемы он назвал выявление аллергена.
Прежде чем начинать борьбу с аллергией, важно знать врага в лицо. Аллергологические пробы помогут точно определить, пыльца каких растений вызывает у вас реакциюПавел Олегович РаменскийЗаведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово
Врач-аллерголог после обследования сможет подобрать оптимальный препарат и его дозировку, учитывая индивидуальные особенности организма пациента. По словам Раменского, существует несколько групп препаратов, которые помогают справиться с симптомами поллиноза:
- Антигистаминные препараты: блокируют действие гистамина – вещества, выделяющегося организмом при аллергической реакции. Они доступны в различных формах: таблетки, капли, спреи.
- Назальные кортикостероиды: снимают воспаление слизистой оболочки носа, уменьшают заложенность, зуд и чихание.
- Сосудосуживающие капли: обеспечивают временное облегчение заложенности носа, но не рекомендуется использовать их более пяти-семи дней подряд.
- Кромоны: стабилизируют мембраны клеток, предотвращая выброс гистамина. Эффективны при длительном применении до начала сезона цветения.
- Иммунотерапия (АСИТ): метод лечения, основанный на введении постепенно увеличивающихся доз аллергена. Позволяет снизить чувствительность к нему и добиться стойкой ремиссии.
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Рябова добавила, что существует ряд способов, которые помогут облегчить состояние в ожидании медикаментозного лечения. Прежде всего она рекомендует гулять после дождя. В этот момент количество пыльцы в воздухе минимально. Также, по ее словам, можно отслеживать уровень пыльцы по специальным программам мониторинга или по программам, показывающим погоду, где также включен пыльцевой мониторинг.
"Вернувшись домой, обязательно умойтесь, примите душ и переоденьтесь, потому что остаток пыльцы остается у нас на коже, в волосах и также в волокнах одежды. Дома постарайтесь проветривать, используя бризеры, либо системы кондиционирования с приточной вентиляцией. Однако, если такой возможности у вас нет, можно использовать специальные москитные сетки с очень маленькими диаметрами отверстий и также периодически смачивать их, что увеличивает задержку пыльцы"
Специалисты утверждают, что не стоит откладывать посещение врача, если признаки аллергии усиливаются или появляются симптомы осложнений, например, бронхоспазм. Соблюдая рекомендации врача и применяя комплексный подход к лечению, можно контролировать свое состояние и наслаждаться жизнью в любое время года.
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