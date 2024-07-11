$87.86-0.1595.32-0.02
Войти в почту

Как определить высокое давление без тонометра: видео

Высокое артериальное давление, или гипертония, является распространенной проблемой здоровья, затрагивающей миллионы людей во всем мире. Хотя наиболее точным способом измерения давления остается использование тонометра, существуют определенные признаки и симптомы, которые могут указывать на повышенное давление.

Вот несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о высоком артериальном давлении:

  1. Головная боль. Часто возникает в затылочной области, особенно по утрам.
  2. Головокружение. Ощущение неустойчивости или легкого вращения окружающих предметов.
  3. Нарушения зрения. Временное затуманивание зрения или появление "мушек" перед глазами.
  4. Шум в ушах. Постоянный или периодический звон или гул в ушах.
  5. Покраснение лица. Лицо может казаться более румяным или красным, чем обычно.
  6. Кровотечения из носа. Частые или обильные носовые кровотечения.

Неявные сигналы организма о нехватке воды

Важно отметить, что высокое давление часто протекает бессимптомно, особенно на начальных стадиях. Регулярные проверки артериального давления у врача или с помощью домашнего тонометра остаются наиболее надежным способом контроля гипертонии.

Подробнее об этом рассказал врач Марат Валеев.

Болезни и лекарства
Видео