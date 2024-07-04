Многие люди недооценивают важность достаточного потребления воды для здоровья организма. Часто мы не замечаем, что наше тело испытывает жажду, пока не появляются более серьезные симптомы обезвоживания.

Вот несколько неочевидных признаков, которые могут указывать на то, что вам нужно увеличить потребление жидкости:

Головные боли. Легкое обезвоживание может вызывать головные боли или мигрени. Если у вас часто болит голова, особенно во второй половине дня, попробуйте увеличить потребление воды.

Темный цвет мочи. Если ваша моча имеет темно-желтый или янтарный цвет, это явный признак того, что вам нужно пить больше воды. В норме моча должна быть светло-желтой или почти прозрачной.

Повышенное чувство голода. Иногда организм может путать жажду с голодом. Если вы чувствуете голод вскоре после еды, попробуйте сначала выпить стакан воды.

Три фактора, ускоряющих старение

Подробнее о том, как определить обезвоживание, рассказал в своем видео врач Сергей Длин.