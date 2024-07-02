Ринит - это воспалительный процесс, затрагивающий слизистую оболочку носа. Это распространенное состояние, знакомое многим как обычный насморк. Однако за этим простым термином скрывается целый ряд различных причин и проявлений.

Ринит характеризуется такими симптомами, как заложенность носа, чихание, выделения из носа, зуд и раздражение в носовой полости. В зависимости от причин возникновения и длительности симптомов, различают несколько видов ринита.

Острый ринит: Обычно вызывается вирусными инфекциями и длится до 10 дней. Это наиболее распространенный тип, известный как простуда.

Аллергический ринит: Возникает в ответ на аллергены, такие как пыльца, пыль или шерсть животных. Может быть сезонным или круглогодичным.

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Вазомоторный ринит: Неаллергическая форма, вызванная повышенной чувствительностью слизистой носа к различным раздражителям (резкие запахи, перепады температуры).

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Владимир Зайцев.