Срочно к врачу: опасное заболевание, для которого характерно вздутие живота

При вздутии живота, которое не проходит долгое время, лучше проконсультироваться с врачом. С такой рекомендацией выступила Национальная служба здравоохранения Великобритании, передает издание The Mirror.

Дело в том, что сохраняющееся в течение нескольких недель газообразование характерно для аденомиоза. Он представляет собой разновидность эндометриоза, при котором слизистая оболочка матки (эндометрий) разрастается за пределы полости органа. Если вовремя не диагностировать недуг и не заняться его лечением, может развиться бесплодие, предупреждают специалисты.

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Другими симптомами заболевания являются:

болезненные месячные;

боль в нижней части живота в любое время цикла;

обильная менструация.

Для лечения аденомиоза применяются медикаментозная терапия, физиотерапия и хирургическое удаление патологических узлов или матки.

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