Названы симптомы нового штамма COVID-19
Новый штамм коронавируса KP.3 продолжает распространяться по миру. Эксперты рассказали, какие симптомы ему свойственны.
Случаи заражения KP3 были зафиксированы в США и Великобритании. Число госпитализаций в последней выросло до 3,31 на 100000 за неделю до 16 июня по сравнению с 2,67 на 100000 на предыдущей неделе.
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Центры по контролю и профилактике заболеваний США перечислили симптомы, которые проявляются у пациенты с данным диагнозом:
- повышенная температура тела,
- озноб,
- кашель,
- насморк,
- одышка,
- сильная усталость,
- головная боль,
- потеря аппетита.
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