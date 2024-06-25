Сергей Длин выделил кайенский перец как одну из самых полезных приправ для здоровья человека. По словам специалиста, эта пряность не только улучшает вкус блюд, но и обладает рядом впечатляющих свойств, благотворно влияющих на организм.

Кайенский перец, также известный как красный чили, содержит вещество капсаицин, которое придает ему характерную остроту. Именно капсаицин ответственен за многие полезные свойства этой приправы.

Употребление кайенского перца может увеличить скорость обмена веществ на 15-20%, что способствует сжиганию лишних калорий. Также расширяя кровеносные сосуды, кайенский перец помогает снизить артериальное давление и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Можно постепенно добавлять небольшое количество кайенского перца в ежедневный рацион, начиная с малых доз и постепенно увеличивая их. Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует проконсультироваться с врачом перед включением этой острой приправы в свой рацион.