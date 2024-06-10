Несмотря на кажущуюся безобидность, храп может указывать на более серьезные проблемы и стать причиной нарушения сна как для самого человека, так и для его партнера.

Чем вредно длительное стояние в пробках на дороге

Существует несколько основных причин, которые могут вызывать храп:

Избыточный вес и ожирение.

Излишний вес может привести к накоплению жира в области горла, что сужает дыхательные пути и способствует возникновению вибрации мягких тканей во время сна.

Анатомические особенности.

Некоторые люди имеют врожденное строение горла или носовых проходов, которое препятствует свободному потоку воздуха и провоцирует храп. К таким особенностям относятся увеличенные миндалины, искривленная носовая перегородка или слишком мягкое небо.

Аллергия и простуда.

При аллергических реакциях или респираторных заболеваниях может возникать отек слизистой оболочки носа и горла, что сужает дыхательные пути и провоцирует вибрацию тканей.