Длительное стояние в пробках на дороге может нанести серьезный вред здоровью, как показало исследование ученых из Вашингтонского университета. Согласно полученным данным, нахождение в автомобильных заторах приводит к повышению артериального давления, которое может сохраняться в течение суток после выезда из пробки.

Основной причиной такого негативного воздействия является вдыхание загрязненного выхлопными газами воздуха во время простаивания в плотном потоке машин. Мельчайшие частицы, содержащиеся в выхлопах, проникают в легкие и кровеносную систему, провоцируя воспалительные процессы и сужение кровеносных сосудов. В результате организм испытывает дополнительную нагрузку, что и ведет к повышению артериального давления.

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Ученые рекомендуют по возможности избегать поездок в часы пик, когда вероятность попасть в пробку наиболее высока. Если же этого не удается избежать, следует держать окна автомобиля закрытыми и включать систему кондиционирования воздуха, чтобы минимизировать вдыхание загрязненного воздуха.