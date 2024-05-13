Ученые из Университета штата Огайо провели исследование и пришли к выводу, что регулярные перекусы между основными приемами пищи могут добавить в ежедневный рацион до 500 килокалорий. Это количество калорий эквивалентно целой порции пищи, что может привести к нежелательному набору лишнего веса.

В ходе исследования ученые наблюдали за привычками питания участников в течение нескольких недель. Они обнаружили, что многие люди имеют тенденцию перекусывать между основными приемами пищи, зачастую не осознавая, сколько дополнительных калорий они потребляют.

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Небольшие закуски, такие как чипсы, шоколадные батончики или печенье, кажутся безобидными, но их калорийность может быстро накапливаться. Ученые отмечают, что даже легкие перекусы, например, горсть орехов или йогурт, могут содержать от 100 до 300 килокалорий, что значительно увеличивает общее потребление калорий за день.