Сливочное масло – продукт с давней историей и неоднозначной репутацией. С одной стороны, оно богато полезными питательными веществами, с другой – его избыточное потребление может быть вредным для здоровья.

Польза сливочного масла заключается в его богатом составе. Оно является источником жирорастворимых витаминов, таких как витамины Е и D. Витамин Е – мощный антиоксидант, способствующий укреплению иммунной системы и защите клеток от окислительного стресса. Витамин D важен для поддержания здоровья костей и зубов, а также для нормального функционирования иммунной и нервной систем.

Сохраняются ли витамины в замороженных фруктах и овощах

Однако необходимо помнить, что сливочное масло – продукт с высоким содержанием насыщенных жиров животного происхождения. Чрезмерное потребление этих жиров может привести к повышению уровня "плохого" холестерина в крови, что, в свою очередь, увеличивает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.