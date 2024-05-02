В современном ритме жизни очень важно находить способы сохранять питательные вещества и витамины в продуктах питания. Многие люди задаются вопросом, сохраняются ли полезные вещества в замороженных фруктах и овощах после процесса заморозки.

Как рассказал врач Сергей Малоземов, благодаря технологии шоковой заморозки, значительная часть витаминов и полезных веществ сохраняется в замороженных фруктах и овощах. Этот процесс позволяет быстро охладить продукты до очень низких температур, предотвращая рост бактерий и минимизируя потерю питательных веществ.

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Для сохранения максимального количества питательных веществ, лучше всего готовить замороженные фрукты и овощи на пару, в духовке или быстро обжаривать их на сковороде. Также стоит избегать длительного вымачивания перед приготовлением, так как это может вызвать вымывание водорастворимых витаминов.