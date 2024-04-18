Кальций – это важнейший минерал, необходимый для поддержания здоровья костей и зубов. Он участвует в свертывании крови, мышечных сокращениях и передаче нервных импульсов. Недостаток кальция может привести к остеопорозу, повышенному риску переломов, судорогам и другим проблемам со здоровьем.

Поэтому очень важно потреблять достаточное количество кальция из продуктов питания.

Молочные продукты, такие как молоко, йогурт, творог и сыр, являются одними из лучших источников кальция. Они также содержат витамин D, который помогает усваивать кальций.

Также Зеленые листовые овощи, особенно шпинат, капуста и брокколи, богаты кальцием в легкоусвояемой форме.

Почему нужно есть меньше соли

Включение разнообразных кальцийсодержащих продуктов в рацион жизненно важно для поддержания крепких костей и общего здоровья. Подробнее об остальных продуктах рассказала в своем видео врач Ирина Суетина.