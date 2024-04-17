Чрезмерное потребление соли может нанести серьезный вред здоровью и привести к развитию многих заболеваний.

Соль является одним из основных факторов риска развития гипертонии или высокого кровяного давления. Избыточное потребление натрия задерживает воду в организме, что повышает объем крови и увеличивает нагрузку на сердце и артерии.

Избыток соли в организме способствует задержке жидкости, что может привести к появлению отеков на ногах, лице и других частях тела.

Высокое потребление соли ускоряет вымывание кальция из костей, что со временем может привести к снижению плотности костной ткани и развитию остеопороза.

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Чтобы снизить риски для здоровья, связанные с избытком соли, следует ограничить ее потребление до рекомендованных

норм – не более 5 граммов (около чайной ложки) в день.