Куркума, популярная специя в индийской кухне, может оказать положительное влияние на симптомы болезни Альцгеймера. Это заболевание связано с образованием бета-амилоидных бляшек в мозге, что приводит к гибели нервных клеток и нарушению их связей. Куркума содержит активное вещество куркумин, которое обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

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Как рассказал врач Сергей Длин, куркумин может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера несколькими способами. Во-первых, он может предотвратить образование бета-амилоидных бляшек и способствовать их разрушению. Во-вторых, куркумин защищает нервные клетки от окислительного стресса и воспаления, которые играют ключевую роль в развитии болезни.