Витамин D3 играет ключевую роль в поддержании здоровья костей, способствуя усвоению кальция и фосфора. Однако для максимальной эффективности важно правильно принимать этот жизненно важный витамин.

Дело в том, что витамин D3 является жирорастворимым, а это означает, что для его оптимального усвоения организму необходимы жиры. Поэтому рекомендуется употреблять добавку с витамином D3 вместе с пищей, богатой полезными жирами. Хорошими вариантами могут быть молочные продукты, рыба, авокадо, орехи или оливковое масло.

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Кроме того, лучшее время для приема витамина D3 – утром или в обед. Принимая его на завтрак или обед, вы обеспечиваете организм необходимым количеством витамина D3 в течение дня, когда он наиболее активен. Прием витамина D3 на ужин может нарушить естественные циркадные ритмы и затруднить засыпание.