Что такое водный вес и как быстро от него избавиться

Иногда вес на весах — это не только лишний жир, но и застоявшаяся вода. Откуда она берется? На этот вопрос в беседе с "Рамблером" ответила наставник по питанию, нутрициолог Юлия Антонова.

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Первый и самый известный факт, утверждает эксперт, — это перебор соли в рационе, например, вечером. Соль задерживает воду в организме, но через один-два дня такой вес уходит. Еще один фактор: недостаток воды в рационе, который ведет к накоплению жидкости в организме, подчеркнула нутрициолог.

"Определенному человеку нужно определенное количество воды, в среднем 30-40 мл на килограмм веса, если нет противопоказаний. И если человек не допивает свою норму воды хронически, то организм начинает воду запасать в виде отечности, целлюлита. Вода в организме задерживается не потому что ее пьют много, а потому что не допивают", — объяснила Антонова.

Следующей причиной застоя воды в теле врач назвала переизбыток простых углеводов вечером: тортиков, булочек, сладких газировок, компотов, сладкие спиртных напитков, картофеля, белого риса и так далее. Но здесь, по словам специалиста, задерживается не только вода, но и может отложиться жир.

"Перебор с фруктами и молочкой вечером тоже ведет к задержке жидкости. Если у человека малоактивный образ жизни, вода будет застаиваться", — отметила наставник по питанию.

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Одним из ключевых способов борьбы с водным весом является правильное питание. Снижение потребления соли может существенно снизить задержку жидкости в организме. Также стоит увеличить потребление воды, поскольку это может помочь сбросить излишнюю жидкость через мочевыводящие пути.

Антоново заявила, что зачастую застоявшаяся вода проявляется в виде целлюлита. Чтобы избавиться от него, она рекомендует добавить в ежедневную рутину физическую активность. Регулярные упражнения способствуют улучшению кровообращения и лимфодренажа, что может помочь избавиться от отеков.

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