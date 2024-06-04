Ежегодная диагностика позволяет отслеживать изменения в организме и вовремя выявлять потенциальные проблемы со здоровьем, которые могут протекать бессимптомно на ранних стадиях. Своевременное обнаружение и лечение значительно повышает шансы на успешное выздоровление и предотвращает осложнения.

Эндокринолог Ирина Петрова рекомендует сдавать определенный набор анализов как минимум раз в год, даже если вы чувствуете себя полностью здоровым.

Для комплексной оценки состояния здоровья врач рекомендует сдать следующие анализы:

Клинический анализ крови. Этот анализ предоставляет ценную информацию о количестве и качестве клеток крови, что может указывать на наличие инфекций, воспалительных процессов, анемии или других нарушений.

Врач назвал самые вредные пищевые привычки

Биохимический анализ крови. Данный анализ оценивает уровни различных веществ в крови, таких как глюкоза, холестерин, ферменты печени и почек. Это помогает выявить нарушения обмена веществ, проблемы с работой органов и риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Подробнее об остальных анализах смотрите в видео.