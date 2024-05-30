Тазобедренные суставы играют важную роль в нашей повседневной жизни, обеспечивая подвижность и стабильность при ходьбе, беге и других физических нагрузках. Однако со временем суставы могут подвергаться износу и развитию таких заболеваний, как артроз. Ранняя диагностика проблем с тазобедренными суставами имеет решающее значение для своевременного лечения и предотвращения дальнейшего ухудшения состояния.

Есть простой тест, который можно провести в домашних условиях, чтобы определить вероятность наличия проблем с тазобедренными суставами.

Для этого теста необходимо лечь на спину на ровную поверхность. Затем подтяните одно колено к груди, обхватив его руками. После этого начните осторожно тянуть колено в направлении противоположного плеча. Это движение должно быть плавным и без резких рывков.

Почему появляется боль в тазобедренном суставе

Если во время выполнения этого теста вы испытываете боль или ощущение скованности в области тазобедренного сустава, это может указывать на наличие проблем. В этом случае рекомендуется обратиться к врачу-ортопеду для проведения дальнейшего обследования и постановки точного диагноза.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.