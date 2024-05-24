Тазобедренный сустав является одним из самых крупных и важных суставов в человеческом теле. Он отвечает за широкий диапазон движений нижних конечностей, включая сгибание, разгибание, отведение и вращение. Боль в этой области может возникать по различным причинам и часто сопровождается ограничением подвижности.

Однако боль в области тазобедренного сустава не всегда свидетельствует о проблемах с самим суставом. Иногда она может быть вызвана мышечной болью, связанной с напряжением или растяжением мышц, окружающих бедро и тазобедренную область. Эта боль может быть менее интенсивной и локализованной, чем боль, исходящая из самого сустава.

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Кроме того, боль в тазобедренном суставе может быть симптомом проблем с поясничным отделом позвоночника. Это может быть вызвано грыжей межпозвоночного диска. В этих случаях боль может распространяться вниз по ноге.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Иван Еремин.