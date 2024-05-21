Боль в коленях может быть настоящей проблемой, мешающей нормальному образу жизни. Зачастую болевой синдром сопровождается отеком и воспалением в области сустава, что значительно ухудшает качество жизни.

Врач Сергей Длин рекомендует наносить йодную сетку на кожу вокруг пораженного сустава. Йод обладает противовоспалительным действием, благодаря этому снижается застой в воспаленном суставе, что приводит к уменьшению отека и болевых ощущений.

Йод следует наносить тонким слоем на кожу, окружающую колено, после чего стоит держать колено в тепле.

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У некоторых людей может быть повышенная чувствительность или аллергия на йод. В таких случаях его применение может вызвать нежелательные реакции, такие как раздражение, зуд, покраснение кожи.