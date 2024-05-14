Шум в ушах, или тиннитус, может быть крайне раздражающим и навязчивым. Он проявляется в виде звона, свиста, жужжания или других посторонних звуков, которые слышны только вам. Причины тиннитуса могут быть разными.

Одной из наиболее распространенных причин шума в ушах являются проблемы с ушами, такие как серная пробка, отит или повреждение барабанной перепонки. В таких случаях необходимо обратиться к лор-врачу для диагностики и лечения.

Однако если лор-патологий не обнаружено, причина шума может крыться в спазме мышц шеи. Длительное напряжение и зажатость мышц могут приводить к сдавливанию сосудов и нервов, идущих к уху, что и вызывает шум.

Врач показал упражнение для профилактики остеохондроза

Для устранения тиннитуса, вызванного спазмом шеи, рекомендуется делать упражнения, направленные на расслабление и растяжку мышц. Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.