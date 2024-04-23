Остеохондроз является одним из самых распространенных заболеваний позвоночника, которое может привести к болям, онемению конечностей и другим неприятным последствиям. Однако регулярные упражнения могут помочь предотвратить развитие остеохондроза или облегчить его симптомы.

Врач Сергей Длин представил простое, но эффективное упражнение, направленное на развитие гибкости и силы мышц шейно-грудного отдела позвоночника. Оно особенно полезно для людей, чья работа связана с длительным сидением за компьютером или монотонными движениями.

Три правила, которые нужно соблюдать, чтобы избежать проблем с суставами

Для выполнения упражнения необходимо сесть на стул, выпрямив спину. Затем поставьте указательный палец на подбородок. После этого, оказывая небольшое сопротивление пальцем, медленно поворачивайте голову влево и вправо. Важно не допускать резких движений и сохранять плавность.