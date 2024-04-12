Суставы – это важные элементы нашего опорно-двигательного аппарата, которые позволяют нам свободно передвигаться и выполнять разнообразные движения. Однако со временем они подвергаются износу и могут стать причиной серьезных проблем, таких как артриты и артрозы.

Врач Иван Еремин рассказал, каким трем основным правилам стоит следовать, чтобы избежать проблем .

Первое правило – контроль веса. Избыточный вес является серьезной нагрузкой на суставы, особенно на коленные и тазобедренные. Это может привести к их преждевременному износу и развитию остеоартрита. Поэтому важно поддерживать здоровый вес с помощью сбалансированного питания и регулярных физических упражнений.

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Второе правило – адекватная физическая нагрузка. Умеренные нагрузки, такие как ходьба, плавание или езда на велосипеде, укрепляют мышцы, поддерживающие суставы, и способствуют их правильному функционированию. Однако чрезмерные нагрузки, особенно на старые травмы или уже поврежденные суставы, могут только усугубить проблему. Поэтому необходимо найти баланс между активностью и перегрузкой.