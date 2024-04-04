Судороги в ногах представляют собой внезапные, болезненные мышечные сокращения, которые могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут. Это довольно распространенное явление, которое может иметь различные причины.

Как рассказал врач Сергей Длин, чаще всего судороги появляются в результате дефицита таких минералов, как кальций, магний и калий. Эти минералы играют важную роль в регуляции мышечной деятельности, и их недостаток может нарушить нормальную работу мышц.

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Особым случаем являются судороги, вызванные синдромом крампи. Симптомы этой патологии включают в себя повторяющиеся судороги мышц при выполнении специфических движений.

Лечение включает физиотерапию, массаж, лекарства, изменение условий/техники работы.