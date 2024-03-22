Мануальный терапевт Сергей Длин рассказал о главных отличиях между двумя распространенными заболеваниями суставов – артритом и артрозом. Несмотря на схожие симптомы, эти два состояния имеют разные причины и механизмы развития.

Артрит, как отметил Длин, представляет собой воспалительный процесс в суставе. Он может быть вызван аутоиммунными нарушениями, инфекциями или травмами. При артрите в суставе накапливается избыточная жидкость, что приводит к отечности, покраснению, болезненности и нарушению подвижности.

В отличие от артрита, артроз является дегенеративным заболеванием, при котором происходит постепенное разрушение хрящевой ткани, покрывающей концы костей в суставах. Артроз не связан с воспалением, а вызван нарушением обменных процессов в хряще, которые приводят к его истончению и деформации.

При артрите пациенты имеют дело с воспалительным процессом, тогда как артроз – это результат износа хряща. Соответственно, и лечение этих заболеваний различается. Для артрита важно снять воспаление, а при артрозе необходимо восстановить хрящевую ткань и улучшить питание сустава.