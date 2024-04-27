Вопрос об отказе от сладостей часто встает перед теми, кто решил похудеть. Многие думают, что они должны полностью исключить сладкое из своего рациона для достижения желаемых результатов. Однако исследование израильских ученых ставит под сомнение необходимость такого строгого запрета.

В исследовании приняли участие две группы людей, стремящихся к снижению веса. Обе группы придерживались сбалансированной диеты с дефицитом калорий, но одна группа могла включать в свой рацион умеренное количество десертов, в то время как вторая группа полностью отказалась от сладких блюд.

Почему нужно есть меньше соли

Результаты эксперимента оказались удивительными: потеря веса в обеих группах была практически одинаковой. Это свидетельствует о том, что умеренное употребление сладостей не является препятствием для снижения веса при соблюдении общего дефицита калорий.