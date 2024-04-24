Грейпфрут – сочный и вкусный цитрусовый фрукт, который многие любят включать в свой рацион. Однако он считается одним из самых опасных фруктов из-за содержащихся в нем веществ, именуемых фуранокумаринами.

Фуранокумарины – это особые соединения, которые могут нарушать работу ферментов, отвечающих за расщепление и усвоение организмом лекарственных препаратов и токсинов. В частности, они блокируют фермент CYP3A4, который играет ключевую роль в метаболизме около 50% всех лекарств.

В результате некоторые жизненно важные лекарства не метаболизируются должным образом и не усваиваются организмом как следует.

Почему нужно есть меньше соли

К таким лекарствам относятся препараты для снижения холестерина (статины), иммунодепрессанты для трансплантированных пациентов, противоэпилептические средства, некоторые антидепрессанты и многие другие.