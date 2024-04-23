Проблемы со сном, такие как долгое засыпание и тяжелое пробуждение по утрам, являются признаками нарушения циркадных ритмов организма.

Циркадные ритмы – это внутренние биологические часы, которые регулируют различные процессы в организме, включая цикл сна и бодрствования. Когда эти ритмы нарушаются, наше тело испытывает трудности с регулированием сна и энергии.

Чтобы наладить режим сна и восстановить нормальные циркадные ритмы, врач Олег Абакумов рекомендует несколько действенных шагов.

Во-первых, крайне важно вставать сразу после первого сигнала будильника. Борьба с соблазном поспать еще немного только усугубляет проблему и делает пробуждение еще более тяжелым.

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Кроме того, врач советует создать благоприятную обстановку для сна. Перед отходом ко сну необходимо убрать все источники света, которые могут мешать выработке мелатонина – гормона, регулирующего сон.