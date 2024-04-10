Бессонница может стать настоящим кошмаром, лишая нас сил и хорошего самочувствия.

Однако, как рассказал врач Сергей Длин, есть несколько эффективных способов вернуть здоровый сон и наполниться энергией.

Дефицит некоторых витаминов и минералов может стать причиной бессонницы. Обратите внимание на включение в рацион продуктов, богатых витаминами группы B, магнием и цинком. Они помогают организму расслабиться и способствуют выработке мелатонина – гормона сна.

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Также наш организм запрограммирован на определенный ритм сна и бодрствования. Мелатонин, отвечающий за сон, начинает активно вырабатываться после 21:00 и достигает пика между 23:00 и 1:00 ночи. Поэтому важно ложиться спать до полуночи, чтобы не нарушать этот естественный цикл.