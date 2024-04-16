В наше время электронные градусники стали обычным делом в каждом доме. Они удобны, быстро показывают результат, и с ними не нужно возиться, как с ртутными. Но многие все равно сомневаются: а можно ли им на самом деле доверять?

По словам врача Сергея Малоземова к электронным градусникам стоит относиться как к средству диагностики, но с оговорками.

Время, за которое готов результат, действительно слишком быстрое. Поэтому врач советует измерять температуру дважды подряд, чтобы убедиться в точности показаний.

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Малоземов также отмечает, что электронные градусники могут начать "врать", когда в них заканчивается заряд батареи. Если вы заметили, что показания становятся нестабильными или сильно отличаются от предыдущих измерений, возможно, пришло время заменить батарейку.