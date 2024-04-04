Многие люди привыкли регулярно чистить уши ватными палочками, считая это безобидной процедурой. Однако на самом деле использование ватных палочек для чистки ушей может быть опасным и даже привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Главная опасность ватных палочек заключается в том, что они могут повредить барабанную перепонку или проталкивать ушную серу глубже в слуховой проход. Ушная сера на самом деле выполняет важную защитную функцию, препятствуя попаданию инфекций. Ее избыток должен выводиться естественным путем.

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Врачи настоятельно рекомендуют избегать использования ватных палочек для чистки ушей. Вместо этого лучше периодически промывать уши теплой водой под душем, аккуратно очищать ушную раковину с помощью влажного ватного диска.