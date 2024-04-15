Сергей Длин рассказал о важности регулярных упражнений для поддержания здоровья мозга и профилактики деменции.

По словам доктора, мозг нуждается в постоянной стимуляции и новых впечатлениях, чтобы оставаться активным и бодрым. Он рекомендует менять привычные маршруты во время прогулок или поездок на работу, чтобы мозгу приходилось адаптироваться к новой обстановке и строить новые нейронные связи.

Кроме того, Длин советует изучать новые запахи, например, пряности и специи. Обоняние тесно связано с участками мозга, отвечающими за память и эмоции, поэтому стимуляция обонятельных рецепторов может оказать благотворное влияние на когнитивные функции.

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Главное – не застревать в рутине и постоянно открывать для себя что-то новое. Это поможет сохранить ясность ума и предотвратить развитие деменции в пожилом возрасте.