Врач Сергей Длин предупредил, на какие сигналы стоит обратить внимание, чтобы вовремя заметить рак кожи на ранней стадии.

Во-первых, любые новообразования на коже в форме узелков или бугорков должны насторожить. Это может быть доброкачественная опухоль, но может оказаться и злокачественным новообразованием – меланомой или базалиомой.

Другим тревожным симптомом – изменение цвета родинок или появление новых пигментных пятен на теле. Если родинка начала расти, менять окраску, кровить или зудеть – это серьезный повод для беспокойства.

Пять симптомов хронического панкреатита

Кроме того, медик призвал обращать внимание на долго не заживающие ранки и язвы на коже. Такие дефекты тоже могут быть проявлением рака, поэтому требуют тщательной проверки.