Хронический панкреатит – это прогрессирующее заболевание поджелудочной железы, которое характеризуется воспалением и постепенным разрушением ее ткани. Это серьезное состояние, которое может вызвать ряд неприятных симптомов и осложнений.

Врач Сергей Длин рассказал, что одним из наиболее распространенных симптомов хронического панкреатита является постоянная, тупая, ноющая боль в области живота, которая может отдавать в спину. Боль обычно усиливается после приема пищи и может длиться в течение нескольких часов.

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Поскольку поджелудочная железа производит ферменты, необходимые для переваривания пищи, хронический панкреатит может привести к нарушению усвоения питательных веществ и, как следствие, к значительной потере веса.