Скрытый, или иначе говоря, первичный кариес представляет собой начальную стадию развития кариозного процесса, когда внешние признаки поражения зубной эмали еще отсутствуют. На этом этапе кариозная полость не образовалась, но происходит постепенное размягчение и разрушение эмали изнутри.

Они появляются из-за частичной деминерализации эмали и имеют белесоватый или желтоватый оттенок. Обычно такие пятна гладкие на ощупь и не имеют шероховатостей. Также повышенная чувствительность зубов к термическим, химическим или механическим раздражителям. Это происходит из-за того, что эмаль становится более проницаемой для различных воздействий.

Что будет, если не лечить кариес

Важно вовремя распознать скрытый кариес и принять меры по его лечению, чтобы предотвратить дальнейшее развитие заболевания и образование полостей. Регулярные осмотры у стоматолога и соблюдение правил гигиены полости рта помогут выявить скрытый кариес на ранней стадии.