Икота – неприятное явление, которое знакомо каждому из нас. Она возникает в результате непроизвольных сокращений межреберных и диафрагмальных мышц, что приводит к резкому вдоху. Хотя икота обычно непродолжительна и не представляет серьезной опасности, она может быть очень раздражающей.

Как рассказал хирург Наумов Данил, чтобы быстро снять приступ икоты, необходимо задержать дыхание на выдохе. Этот метод основан на повышении уровня углекислого газа в крови. Когда вы задерживаете дыхание, концентрация углекислого газа в организме увеличивается, что, в свою очередь, подавляет рефлекс, вызывающий икоту.

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Вот как это работает: сделайте глубокий вдох, а затем медленно выдохните, задержав дыхание на максимально возможное время. Если икота не прекратилась после первой попытки, повторите процедуру еще раз или несколько раз подряд.