Белок играет важную роль в поддержании здоровья человеческого организма, являясь неотъемлемым элементом для правильного функционирования клеток и тканей.

Как рассказал врач Олег Абакумов у людей с дефицитом белка часто наблюдается потеря мышечной массы, слабость и утомляемость. Также следует обратить внимание на состояние кожи, волос и ногтей, так как дефицит белка может привести к их ухудшению.

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Для точного определения дефицита белка в организме рекомендуется обратиться к врачу и сдать анализ крови. Результат позволит определить уровень белка в организме и выявить возможный дефицит. В зависимости от результатов анализов врач может назначить дополнительные меры по увеличению потребления белка или приему специальных добавок.