Эндокринолог Ирина Суетина дала важные рекомендации людям, стремящимся сбросить лишний вес. По ее словам, один из ключевых компонентов рациона для тех, кто хочет похудеть, – это белок.

Белковые продукты, такие как нежирное мясо, рыба, яйца и бобовые, помогают дольше сохранять чувство сытости после приема пищи. Это происходит из-за того, что белки расщепляются медленнее, чем углеводы и жиры, что позволяет поддерживать стабильный уровень сахара в крови в течение длительного времени.

Белок не только способствует чувству насыщения, но и помогает сохранить мышечную массу во время снижения веса.

Четыре главных фактора долгой здоровой жизни

Эндокринолог также подчеркнула важность сбалансированного питания с достаточным количеством клетчатки, витаминов и минералов. Она рекомендовала придерживаться принципов здорового питания, употребляя больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и здоровых жиров.

Ключ к успешному похудению – не отказ от пищи, а разумный выбор качественных продуктов, которые обеспечат организм необходимыми питательными веществами.