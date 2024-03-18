Ботокс, также известный как ботулинический токсин типа A, широко применяется в косметологии для разглаживания мимических морщин. Однако в стоматологической практике он также находит свое применение, особенно в лечении такого состояния, как бруксизм.

Бруксизм представляет собой бессознательное привычное сжатие челюстей и скрежетание зубами. Это может происходить как во время сна, так и в бодрствующем состоянии. Бруксизм может вызывать серьезные проблемы, такие как стирание зубной эмали, повреждение зубов и десен, а также головные боли, боли в челюстях и шее.

Как рассказала стоматолог Киселевич Алла инъекции ботокса в жевательные мышцы могут помочь в лечении бруксизма. Ботокс временно парализует эти мышцы, уменьшая их способность сжиматься с чрезмерной силой. Это снижает напряжение в челюстях и предотвращает дальнейшее повреждение зубов и десен.

Стоматолог рассказал, когда нельзя проводить имплантацию

Процедура довольно безболезненна и проводится в стоматологическом кабинете. После инъекций ботокса пациенты обычно замечают облегчение симптомов бруксизма в течение нескольких дней или недель. Эффект продолжается от трех до шести месяцев, после чего может потребоваться повторная процедура.