Стоматолог рассказал, когда нельзя проводить имплантацию: видео
Установка зубных имплантов стала популярной процедурой в современной стоматологии. Она позволяет восстановить утраченные зубы и вернуть красивую улыбку. Однако, как и любое медицинское вмешательство, имплантация имеет свои противопоказания.
Как рассказал стоматолог-хирург Александр Кузьмин, существуют абсолютные и относительные противопоказания при установке имплантов.
Абсолютные противопоказания к установке имплантов:
1. Очень преклонный возраст. Специалисты не рекомендуют проводить имплантацию пациентам старше 80-85 лет, так как организм в этом возрасте плохо переносит хирургическое вмешательство, а процесс заживления замедляется.
2. Наличие тяжелых системных заболеваний. К ним относятся неконтролируемый сахарный диабет, онкологические заболевания, ВИЧ-инфекция, заболевания крови и иммунной системы. В этих случаях имплантация противопоказана из-за высокого риска осложнений и плохого заживления ран.
К относительным противопоказаниям относятся курение и беременность.
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Подробнее о противопоказаниях к установке имплантов смотрите в видео.