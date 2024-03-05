Установка зубных имплантов стала популярной процедурой в современной стоматологии. Она позволяет восстановить утраченные зубы и вернуть красивую улыбку. Однако, как и любое медицинское вмешательство, имплантация имеет свои противопоказания.

Как рассказал стоматолог-хирург Александр Кузьмин, существуют абсолютные и относительные противопоказания при установке имплантов.

Абсолютные противопоказания к установке имплантов:

1. Очень преклонный возраст. Специалисты не рекомендуют проводить имплантацию пациентам старше 80-85 лет, так как организм в этом возрасте плохо переносит хирургическое вмешательство, а процесс заживления замедляется.

2. Наличие тяжелых системных заболеваний. К ним относятся неконтролируемый сахарный диабет, онкологические заболевания, ВИЧ-инфекция, заболевания крови и иммунной системы. В этих случаях имплантация противопоказана из-за высокого риска осложнений и плохого заживления ран.

К относительным противопоказаниям относятся курение и беременность.

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Подробнее о противопоказаниях к установке имплантов смотрите в видео.