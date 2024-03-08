На пороге облысения: почему резко стали выпадать волосы

Каждый хочет сохранить здоровье и красоту волос на протяжении всей жизни. Однако иногда мы сталкиваемся с проблемой их внезапного выпадения, что может вызвать беспокойство и тревогу. В беседе с "Рамблером" врач-трихолог Виктория Толстоносова помогла разобраться в причинах этого явления.

© dreamstime.com

Обычно человек теряет от 50 до 100 волос в день. Это считается нормальным физиологическим процессом, так как волосы постоянно проходят через цикл роста, перехода и покоя. Новые волосы появляются на месте выпавших, и цикл продолжается. Если вам кажется, что выпадение волос превышает норму или если оно сопровождается другими симптомами, такими как зуд кожи головы, облысение, изменение текстуры волос или общее ухудшение состояния волос, — это повод для беспокойства.

Причины внезапного выпадения волос

Стресс и эмоциональное напряжение: психологический стресс может привести к нарушению нормального цикла роста волос, вызывая их резкое выпадение. Это может быть связано с сильным эмоциональным переживанием, травматическим событием или даже сильным давлением на работе или в личной жизни.

психологический стресс может привести к нарушению нормального цикла роста волос, вызывая их резкое выпадение. Это может быть связано с сильным эмоциональным переживанием, травматическим событием или даже сильным давлением на работе или в личной жизни. Недостаток питательных веществ: недостаток витаминов и минералов, особенно железа, цинка и витамина D, может привести к ослаблению волос и их выпадению. Неправильное питание, строгие диеты или недостаточное потребление питательных веществ могут ухудшить состояние волос.

недостаток витаминов и минералов, особенно железа, цинка и витамина D, может привести к ослаблению волос и их выпадению. Неправильное питание, строгие диеты или недостаточное потребление питательных веществ могут ухудшить состояние волос. Гормональные изменения: гормональные сбои, такие как послеродовой период, менопауза или нарушения щитовидной железы, могут повлиять на цикл роста волос и привести к их выпадению.

гормональные сбои, такие как послеродовой период, менопауза или нарушения щитовидной железы, могут повлиять на цикл роста волос и привести к их выпадению. Медикаменты: некоторые лекарства, включая антидепрессанты, противозачаточные средства, химиотерапию и другие, могут вызывать временное выпадение волос как побочный эффект.

некоторые лекарства, включая антидепрессанты, противозачаточные средства, химиотерапию и другие, могут вызывать временное выпадение волос как побочный эффект. Некорректный уход: частое применение фенов, утюжков, красок для волос и агрессивных химических процедур может повредить структуру волос и спровоцировать их выпадение.

частое применение фенов, утюжков, красок для волос и агрессивных химических процедур может повредить структуру волос и спровоцировать их выпадение. Последствие болезни: перенесенные острые вирусные инфекции , сопровождающиеся высокой температурой тела, могут послужить причиной выпадения волос.

Как мыть голову, чтобы волосы дольше оставались чистыми

"Если у вас наблюдается значительное и резкое выпадение волос, важно немедленно обратиться к врачу для проведения обследования и назначения соответствующего лечения. Только специалист сможет определить конкретную причину и рекомендовать соответствующие меры", — резюмировала эксперт.

Ранее мы писали, какие анализы надо сдать при проблемах с волосами.