Какие анализы надо сдать при проблемах с волосами — врач

Болезни часто бьют не по одному органу, давая о себе знать влиянием на несколько систем в организме. Иногда нездоровые волосы могут свидетельствовать о самых разных недугах.

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О том, какие анализы надо сдать при появлении проблем с волосами, рассказала врач Диляра Лебедева у себя в соцсетях.

Состояние волос является индикатором того, насколько здоров человек. Ранняя седина, например, может быть как наследственной, так и признаком диабета, излишнего количества соли в пище и дефиците меди.

В случаях, когда светлые волосы темнеют, можно предположить дисфункцию желчного пузыря и печени. А перхоть иногда появляется с началом заболевания ЖКТ.

Причиной проблем с волосами, по словам доктора Лебедевой, может быть гормональный дисбаланс, сердечно-сосудистые заболевания, сбой в работе щитовидной железы, токсоплазмоз, хламидиоз, стафилококк, грибковые заболевания, стресс и депрессия, недосып. А также дефицит цинка, бетакаротина, аминокислот, железа, витаминов С, E, F, меди.

Избавиться от недугов поможет своевременная диагностика.

ЖКТ гастропанель (кровь)

копрограмма (кал)

панкреатическая эластаза (кал)

дыхательный тест на СИБР

кальпротектин (кал)

УЗИ ОБП с пробным завтраком

кровь ХМС по Осипову

Дефициты

Врач Лебедева рекомендует сдать анализ на витамины D, B12, B9. А также на ферритин и процент насыщения трансферрина. Cледует сдать анализ на йод в суточной моче, на индекс омега 3 и на общую биохимию крови.

Кроме того, важно сдать ПЦР и/или антитела на герпес-вирусы (1,2,6 тип, ЦМВ, эпштейн-Барр). А еще пройти обследование на паразитозы: эозинофильный катионный белок, иммуноглобулин Е и антитела к паразитам.