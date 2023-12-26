Какие анализы надо сдать при проблемах с волосами — врач Лебедева

Болезни часто бьют не по одному органу, давая о себе знать влиянием на несколько систем в организме. Иногда нездоровые волосы могут свидетельствовать о самых разных недугах.

Какие анализы надо сдать при проблемах с волосами — врач
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О том, какие анализы надо сдать при появлении проблем с волосами, рассказала врач Диляра Лебедева у себя в соцсетях.

Состояние волос является индикатором того, насколько здоров человек. Ранняя седина, например, может быть как наследственной, так и признаком диабета, излишнего количества соли в пище и дефиците меди.

В случаях, когда светлые волосы темнеют, можно предположить дисфункцию желчного пузыря и печени. А перхоть иногда появляется с началом заболевания ЖКТ.

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Причиной проблем с волосами, по словам доктора Лебедевой, может быть гормональный дисбаланс, сердечно-сосудистые заболевания, сбой в работе щитовидной железы, токсоплазмоз, хламидиоз, стафилококк, грибковые заболевания, стресс и депрессия, недосып. А также дефицит цинка, бетакаротина, аминокислот, железа, витаминов С, E, F, меди.

Избавиться от недугов поможет своевременная диагностика.

ЖКТ

  • гастропанель (кровь)
  • копрограмма (кал)
  • панкреатическая эластаза (кал)
  • дыхательный тест на СИБР
  • кальпротектин (кал)
  • УЗИ ОБП с пробным завтраком
  • кровь ХМС по Осипову

Дефициты

Врач Лебедева рекомендует сдать анализ на витамины D, B12, B9. А также на ферритин и процент насыщения трансферрина. Cледует сдать анализ на йод в суточной моче, на индекс омега 3 и на общую биохимию крови.

Кроме того, важно сдать ПЦР и/или антитела на герпес-вирусы (1,2,6 тип, ЦМВ, эпштейн-Барр). А еще пройти обследование на паразитозы: эозинофильный катионный белок, иммуноглобулин Е и антитела к паразитам.

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