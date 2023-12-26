Какие анализы надо сдать при проблемах с волосами — врач Лебедева
Болезни часто бьют не по одному органу, давая о себе знать влиянием на несколько систем в организме. Иногда нездоровые волосы могут свидетельствовать о самых разных недугах.
О том, какие анализы надо сдать при появлении проблем с волосами, рассказала врач Диляра Лебедева у себя в соцсетях.
Состояние волос является индикатором того, насколько здоров человек. Ранняя седина, например, может быть как наследственной, так и признаком диабета, излишнего количества соли в пище и дефиците меди.
В случаях, когда светлые волосы темнеют, можно предположить дисфункцию желчного пузыря и печени. А перхоть иногда появляется с началом заболевания ЖКТ.
Причиной проблем с волосами, по словам доктора Лебедевой, может быть гормональный дисбаланс, сердечно-сосудистые заболевания, сбой в работе щитовидной железы, токсоплазмоз, хламидиоз, стафилококк, грибковые заболевания, стресс и депрессия, недосып. А также дефицит цинка, бетакаротина, аминокислот, железа, витаминов С, E, F, меди.
Избавиться от недугов поможет своевременная диагностика.
ЖКТ
- гастропанель (кровь)
- копрограмма (кал)
- панкреатическая эластаза (кал)
- дыхательный тест на СИБР
- кальпротектин (кал)
- УЗИ ОБП с пробным завтраком
- кровь ХМС по Осипову
Дефициты
Врач Лебедева рекомендует сдать анализ на витамины D, B12, B9. А также на ферритин и процент насыщения трансферрина. Cледует сдать анализ на йод в суточной моче, на индекс омега 3 и на общую биохимию крови.
Кроме того, важно сдать ПЦР и/или антитела на герпес-вирусы (1,2,6 тип, ЦМВ, эпштейн-Барр). А еще пройти обследование на паразитозы: эозинофильный катионный белок, иммуноглобулин Е и антитела к паразитам.
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