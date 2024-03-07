Кардиолог объяснила, нужно ли лечить низкое кровяное давление

Часто низкое кровяное давление может быть вариантом нормы и не требовать лечения, рассказала «Газете.Ru» кардиолог Наталья Подгородетская.

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По словам врача, гипотония может встречаться у спортсменов и жителей ряда регионов. Так, например, считается низким артериальное давление 100 на 60 мм рт. ст. у мужчин и 95 на 60 мм рт. ст. — у женщин.

«Такие показатели в покое встречаются и у здоровых людей, это может быть индивидуальный вариант нормы. В частности, низкое давление нормально для тренированных спортсменов и жителей высокогорья, субтропиков и тропиков. Такую артериальную гипотонию называют физиологической», — пояснила специалист.

Главная проблема у людей с гипотонией — это склонность к падениям, поэтому им нельзя находиться в душных помещениях, спать с приподнятым изголовьем кровати. Кроме того, Подгородецка советует таким пациентам избегать быстрого перехода в вертикальное положение.

Также важно употреблять побольше жидкости и носить компрессионное белье, которое поможет увеличить возврат венозной крови к сердцу и тем самым сохранить нормальный уровень артериального давления.

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Медикаментозное лечение гипотонии необходимо, если низкое давление вызвано гипотиреозом, надпочечниковой недостаточностью, отравлением тяжелыми металлами или шоком, добавила врач.

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева ранее рассказала, что нерегулярное употребление лекарств для стабилизации артериального давления является одной из распространенных ошибок гипертоников. По ее словам, терапия должна проводиться регулярно, в соответствии с рекомендациями медиков.